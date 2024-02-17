В России раздавались взрывы в 6 регионах: минобороны агрессора заявляет о массированной атаке дронами

Ночь на 17 февраля у россиян была тревожной, громкой и бессонной. Врагов по меньшей мере в шести регионах атаковали неизвестные дроны.

Беспилотники обеспечили бессонную ночь в Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской и Белгородской областях. Утром российское минобороны заявило об атаке 33 беспилотниками, пишет 24 Канал со ссылкой на врагов.

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Что известно о "хлопке" у россиян

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рассвете 17 февраля заявил, что якобы ночью в Людиновском районе российская "пе-ве-о" сбила 4 дрона. На рассвете чиновник доплюсовал еще один сбитый дрон утром на территории Людиновского района.

Кроме того, еще два беспилотника сбили на территории Козельского района.

По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет,

– традиционно заверил Шапша.

Об атаке дронами якобы без последствий заявили также губернаторы других областей России. В частности:

в Брянской области – якобы сбили 5 беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами;

– якобы сбили 5 беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами; в Ростовской области лаконично сообщили о работе "пе-ве-о", однако на опубликованных видео все выглядит эффектнее, а россияне выражаются эмоционально и с нецензурной лексикой.

Что происходило ночью в Ростовской области: смотрите видео

Что происходило в Ростовской области: смотрите видео

Тревожно россиянам на Ростовщине: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

У Воронежской области "уничтожили" 3 дрона, однако губернатор Александр Гусев со ссылкой на российских спасателей заявил о разрушениях. Мол, остатки вражеских дронов повредили крышу частного дома на Туркменском проезде в Воронеже.

Традиционно "никто не пострадал". Тут же секретарь воронежского отделения "Единой России" и мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил, что он получил задание "в максимально короткий срок восстановить крышу частного дома в Ленинском районе, куда сегодня упали остатки беспилотника".

"Повреждения незначительные. На место уже выехали специалисты управы для организации работ. Ситуацию держу на личном контроле", – жаловался приспешник Путина Кстенин.

У Курской области губернатор Роман Старовойт говорил, что ночь у них была "бессонной и беспокойной". Утром в регионе также была ракетная опасность и работала "пе-ве-о".

В Белгородской области также было тревожно. В частности, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что якобы в Губкинском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава.

Как и во всех предыдущих случаях, за исключением Воронежской области, у россиян нет раненых или повреждений.

Вражеское минобороны только коротко восхваляло их ПВО. Мол, над Россией сбили 33 дрона:

над Белгородской – 4;

Воронежской – 4;

Курской – 1;

Брянской – 18;

Калужской – 6.