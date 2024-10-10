Военный аэродром в российской республике Адыгея могли атаковать БПЛА

Взрывы и стрельбу услышали жители Адыгеи ночью 10 октября. Это республика в России, рядом с Краснодарским краем.

Местные жители, как заметил 24 Канал, публиковали видео в сети в доказательство пролета дронов. А также вероятного попадания в военный аэродром.

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Атака на военный аэродром в Адыгее: что на сейчас известно

В начале суток 10 октября в российских пабликах в телеграме поднялась волна панических сообщений о массированном налете дронов, как это в последнее время уже неоднократно происходило. В частности, прошлой ночью, 9 октября, взрывы раздавались в Ейске Краснодарского края, там поразили склад хранения оружия и "Шахедов".

Теперь же поступала информация о вероятном попадании в военный аэродром в республике Адыгея. По меньшей мере, так утверждали местные жители и публиковали соответствующие видео.

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Люди замечали, что налет дронов состоялся на военный объект, расположенный возле поселка Родниковый республики Адыгея. Это рядом с приграничным к Украине Краснодарским краем.

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Больше подробностей о самом событии и последствиях вероятного попадания ожидаем утром. Предварительно, может идти речь о прилетах в авиабазу Ханская, способную принимать самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие, а также вертолеты всех типов.