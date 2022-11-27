Бумеранг вернулся: в Шебекино Белгородской области после "хлопка" исчезли свет и вода

В России снова случились проблемы со светом. В частности, в Белгородской области после взрывов исчезло электроснабжение.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В местных телеграмм-каналах отметили, что взрывы начались около 15:00.

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В Белгородской области исчез свет

Андрющенко рассказал, что в российском Шебекино пропал свет.

Белгородский блекаут? Вот как-то странно прилетает бумеранг. Они бьют по нам, а свет исчезает у них,

– написал советник мэра Мариуполя.

Заметим, что местным жителям после звуков взрывов стали поступать сообщения с просьбой уйти в укрытие вместе с вещами первой необходимости.

Вместе со светом у Шебекино возникли проблемы с водой. В пресс-службе водоканала рассказали, что остановка насосной станции произошла из-за скачка напряжения. В настоящее время в части города отсутствует холодная вода. Водоснабжение обещают восстановить в течение 1,5 – 2 часов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Мол, поэтому в городе нет света.

"Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", – сообщил Гладков.

Стоит отметить, что украинские власти и военное командование не сообщали ни о каких ударах по Белгородской области. Поэтому слова губернатора следует расценивать исключительно, как его собственные выдумки.

Поскольку оккупанты часто обстреливают украинские города именно оттуда. Часто ракеты просто отказываются лететь в Украину и падают на территории России. Поэтому в Белгородской области случается "хлопок", в котором затем обвиняют ВСУ.

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