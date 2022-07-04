Семья с ребенком, погибшим в Белгороде, приехала в Россию с Харьковщины

В ночь на 3 июля в российском Белгороде произошли взрывы. В результате погибли люди. Оказалось, что это семья из Украины, которая была вынуждена бежать от войны.

Сначала в результате взрывов в Белгороде было известно о трех погибших. Впоследствии стало известно, что погибли пять человек. Как сообщил руководитель Дергачевского территориального общества Вячеслав Задоренко, погибшими оказалась семья из села Цуповка. Это село на севере Харьковской области рядом с границей с Россией.

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"В результате действий, вызванных российскими военнослужащими, в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки – 3 человека, в том числе и маленький ребенок", – сообщил Вячеслав Задоренко.

По его словам, эту информацию он получил от вынужденных переселенцев. Ведь многие жители этого региона были вынуждены убегать от войны через территорию России в страны Европы.

"К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории", – отметил Вячеслав Задоренко.

Что известно о взрывах в Белгороде 3 июля

В ночь на 3 июля в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Над городом виднелся столб черного дыма.

Впоследствии в России решили во всем обвинить Украину, заявив, что наши военные нанесли удары по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143. В то же время российское минобороны заявило, что все три ракеты, которые якобы запустили украинские военные, были сбиты.

При этом в Белгороде не было включено уведомление о воздушной тревоге. Именно его должны включать при возможных ракетных ударах.

В то же время в Белгороде в результате взрывов были уничтожены пять домов, еще 60 домов – повреждены.

В то же время в одной из поврежденных многоэтажек обнаружили обломки от ракеты ЗРГК "Панцирь С1", стоящей на вооружении российской армии. В Украине ее нет (за исключением трофейных экспонатов, которые наши войска завоевали в боях с российскими оккупантами).

Как россияне реагируют на взрыв в Белгороде смотрите на видео