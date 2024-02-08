В Белгороде раздавались взрывы: россияне говорили о "десятках ракет в направлении аэропорта"
В российском Белгороде объявили воздушную тревогу. Там непутевая местная "Пе-ве-о" пыталась поймать неизвестные цели.
Взрывы и вспышки в небе стали повседневностью для приграничного города страны – агрессорки. Днем 8 февраля там снова “доблестная ПВО” начала охоту на “пришельцев” в воздухе.
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Что происходило в Белгороде
Где-то в половине четвертого дня по киевскому времени в Белгороде раздался сигнал воздушной тревоги. Жители города начали писать в пабликах о по меньшей мере десяти взрывах в небе. Власти утешали сообщениями о работе "Пе-ве-о".
В Белгороде так проходят будни: видео соцсети
Позже минобороны страны – агрессорки заявило о сбитии якобы восьми ракет на подлете к аэропорту.
В российском городе что-то бахкает: видео соцсети
Кроме того, оккупанты похвастались уничтожением четырех снарядов РСЗО "Ольха".
Губернатор Белгорода Гладков заявил о "прилете" в районе железнодорожного вокзала в селе Гостищево, из-за чего был задержан поезд в Санкт-Петербург.
Здесь россияне очень "верят" в силу их "Пе-ве-о": видео соцсети
Где-то в небе над Белгородом 8 февраля: видео соцсети
Где-то в половине шестого тревогу в Белгороде и области отменили.
Удар по военному заводу в Ижевске: что известно
- Вчера вечером 7 февраля мощный взрыв столицы Удмуртии – Ижевск – потряс мощный взрыв.
- Местные власти уверяли, что причина тому – "технические работы" на заводе по производству ракет.
- Впрочем, жители Ижевска в этот раз не поверили чиновникам. Они заподозрили, что произошел "прилет".
- Под ударом мог оказаться Воткинский завод, выпускающий продукцию военного и гражданского назначения. В частности, там производят ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс", а также ракеты морского базирования "Булава".