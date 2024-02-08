В Белгороде раздавались взрывы: россияне говорили о "десятках ракет в направлении аэропорта"

В российском Белгороде объявили воздушную тревогу. Там непутевая местная "Пе-ве-о" пыталась поймать неизвестные цели.

Взрывы и вспышки в небе стали повседневностью для приграничного города страны – агрессорки. Днем 8 февраля там снова “доблестная ПВО” начала охоту на “пришельцев” в воздухе.

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Что происходило в Белгороде

Где-то в половине четвертого дня по киевскому времени в Белгороде раздался сигнал воздушной тревоги. Жители города начали писать в пабликах о по меньшей мере десяти взрывах в небе. Власти утешали сообщениями о работе "Пе-ве-о".

В Белгороде так проходят будни: видео соцсети

Позже минобороны страны – агрессорки заявило о сбитии якобы восьми ракет на подлете к аэропорту.

В российском городе что-то бахкает: видео соцсети

Кроме того, оккупанты похвастались уничтожением четырех снарядов РСЗО "Ольха".

Губернатор Белгорода Гладков заявил о "прилете" в районе железнодорожного вокзала в селе Гостищево, из-за чего был задержан поезд в Санкт-Петербург.

Здесь россияне очень "верят" в силу их "Пе-ве-о": видео соцсети

Где-то в небе над Белгородом 8 февраля: видео соцсети

Где-то в половине шестого тревогу в Белгороде и области отменили.

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