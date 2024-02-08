Вибухи і спалахи у небі стали повсякденням для прикордонного міста країни – агресорки. Удень 8 лютого там знову "доблесна ПВО" розпочала полювання на "прибульців" у повітрі.
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Що відбувалося у Бєлгороді
Десь о пів на четверту дня за київським часом у Бєлгороді залунав сигнал повітряної тривоги. Жителі міста почали писати у пабліках про щонайменше десять вибухів у небі. Влада втішала повідомленнями про роботу "Пе-ве-о".
У Бєлгороді так минають будні: відео соцмережі
Пізніше міноборони країни – агресорки заявило про збиття нібито восьми ракет на підльоті до аеропорту.
У російському місті щось бахкає: відео соцмережі
Крім того, окупанти похвалилися знищенням чотирьох снарядів РСЗВ "Вільха".
Губернатор Бєлгорода Гладков заявив про "приліт" у районі залізничного вокзалу в селі Гостищеве, через що було затримано потяг до Санкт-Петербурга.
Тут росіяни дуже "вірять" у силу їхньої "Пе-ве-о": відео соцмережі
Десь у небі над Бєлгородом 8 лютого: відео соцмережі
Десь о пів на шосту тривогу у Бєлгороді та області скасували.
Удар по військовому заводу в Іжевську: що відомо
- Вчора увечері 7 лютого потужний вибух столицю Удмуртії – Іжевськ – сколихнув потужний вибух.
- Місцева влада запевняла, що причина тому – "технічні роботи" на заводі з виробництва ракет.
- Втім, жителі Іжевська цього разу не повірили чиновникам. Вони запідозрили, що таки стався "приліт".
- Під ударом міг опинитися Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення. Зокрема, там виготовляють ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс", а також ракети морського базування "Булава"