Одразу за двадцять хвилин після короткого "землетрусу" в Іжевську, чиновники заявили про технічні роботи на військовому заводі. Однак пересічні росіяни вже втямили, що довіряти заявам влади не можна і почали висувати у мережі свої варіанти того, що відбулося.

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Люди в Іжевську шоковані не лише вибухом, але й брехнею

По-перше, ніхто не "клюнув" на версію із "технічними роботами" на заводі. Тим паче військовому. Ба більше, ніколи ще технічні роботи не були такими гучними.

Окремі жителі вважають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і міг бути пов'язаний із випробуванням ракетних двигунів. Цей полігон розташований за 12 кілометрів від заводу, де власне й виробляють це озброєння.

Однак більш далекоглядні таки не виключають можливості візиту "бавовни".

"Вибух" обурення у соцмережі

Так, якийсь Алексей у телеграмі написав, що проживає поруч із полігоном, і про будь-які випробування місцева влада зазвичай попереджає заздалегідь. Втім, цього разу такого не зробили. "Брехня", – відреагував чоловік на виправдання мчс Росії.

Інша панянка на ім'я Галіна вказала на те, що планові заходи, як правило, відбуваються вдень, а не вночі.

Хоча б вигадали щось більш правдоподібне. Будинок ледве не склався як картковий будинок,

– обурюється росіянка.

Хтось шокований масштабом вибуху: "Який повинен бути об'єм вибухівки, щоб "трухануло" півобласті? Треба бути повними деб*л*ми. Маячню мелять".

Також люди усвідомлюють, що російська влада вигадує байки, оскільки, ймовірно, "добре прилетіло у щось військове". Із сумом місцеві підсумовують, що, вочевидь, "мінуснули" їм черговий завод, а влада не має сміливості, аби це визнати.

Що пишуть місцеві про вибух / Фото соцмережі

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