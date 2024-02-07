Сразу через двадцать минут после короткого “землетрясения” в Ижевске, чиновники заявили о технических работах на военном заводе. Однако рядовые россияне уже поняли, что доверять заявлениям власти нельзя и начали выдвигать в сети свои варианты того, что произошло.

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Люди в Ижевске шокированы не только взрывом, но и ложью

Во-первых, никто не "клюнул" на версию с "техническими работами" на заводе. Тем более военном. Более того, никогда еще технические работы не были такими громкими.

Отдельные жители считают, что взрыв произошел на полигоне возле поселка Ягул и мог быть связан с испытанием ракетных двигателей. Этот полигон расположен в 12 километрах от завода, где собственно и производят это вооружение.

Однако более дальновидные таки не исключают возможности визита "хлопка".

"Взрыв" возмущения в соцсети

Так, какой-то Алексей в телеграмме написал, что проживает рядом с полигоном, и о любых испытаниях местные власти обычно предупреждают заранее. Впрочем, на этот раз такого не сделали. "Ложь", – отреагировал мужчина на оправдание мчс России.

Другая барышня по имени Галина указала на то, что плановые мероприятия, как правило, происходят днем, а не ночью.

Хотя бы придумали что-то более правдоподобное. Дом чуть не сложился как карточный домик,

– возмущается россиянка.

Кто-то шокирован масштабом взрыва: "Какой должен быть объем взрывчатки, чтобы "трухануло" полуобласти? Надо быть полными деб*л*ми. Бред мелют".

Также люди осознают, что российские власти придумывают байки, поскольку, вероятно, "хорошо прилетело во что-то военное". С грустью местные подытоживают, что, очевидно, "минуснули" им очередной завод, а власть не имеет смелости, чтобы это признать.

Что пишут местные о взрыве / Фото соцсети

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