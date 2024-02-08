Здається, що будь-які проблеми у Росії можуть розв'язати саме ув'язнені. Ними закривають "діри" у мобілізації, а тепер вже їм пропонують виходити з в'язниць, щоб "бабам було від кого рожати", передає 24 Канал.
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Росіянкам немає від кого народжувати
У 2023 році Владімір Путін розповів, що Росія зіштовхнулася зі складним демографічним викликом. До слова, 2024 рік Путін проголосив "роком сім'ї". При цьому народжуваність у Росії почала знижуватися ще з 2014 року, якраз тоді, коли країна-агресор розпочала війну на Донбасі.
Дуже цікаво зауважити, що Міністерство праці та соціального захисту Росії серед основних причин зниження народжуваності називають скорочення чисельності жінок віком 20 – 29 років, а також невизначеність на ринку праці. Звісно, це ніяк не пов'язано із тим, що російських чоловіків масово відправляють гинути на війну в Україні.
У росіян є й інші креативні варіанти причин скорочення народжуваності та не менш креативні підходи до розв'язання цієї проблеми.
Ви маєте зрозуміти, у Філіпа Кіркорова тут дуже велика "банда" геїв, які довкола нього згуртувалися. Бабам нашим російським немає від кого народжувати. Ви, арештанти, що сидять тисячами, виходіть, бабам треба народжувати. Як президент сказав? Треба збільшувати нашу географію (ймовірно, малося на увазі демографію – 24 Канал), треба народжувати,
– висловився музикант Владімір Курский.
Додамо, що дещо суголосну пропозицію також висунув депутат російської Держдуми Валерій Селезньов. Він запропонував випускати ув'язнених росіянок, щоб вони народжували дітей та підіймали російську демографію. Це, на його думку, буде "спокутою" для ув'язнених жінок.
У Росії дуже люблять використовувати в'язнів
- Давно не секретом є те, що у лави російської армії масово набирають зеків. Фактично популяризатором такої "ініціативи" свого часу став Євгєній Пригожин, пропонуючи ув'язненим "квиток на волю", а насправді роботу в ПВК "Вагнера" та, найпевніше, смерть на війні в Україні. Згодом цим способом почало користуватися й Міністерство оборони Росії.
- Вже знаним загоном, куди набирають в'язнів, став "Шторм Z". Ставлення до колишніх зеків там нічим не краще, ніж було в ПВК "Вагнера". Зокрема, британська розвідка нещодавно повідомила, що поранених бійців зі "Шторм Z" кидають у штурми. Мовиться не лише про травми, які не лікували чи не долікували, ув'язнених відправляють у бій навіть з ампутацією кінцівок.
- Цікаво є й інше. Тепер вороже Міноборони переглянуло "умови роботи" в'язнів у загонах "Шторм". Раніше їм давали помилування в обмін на службу терміном всього 6 місяців. Тепер же від такої практики відмовилися. Натомість новобранці з в'язниць тепер не отримують навіть умовно-дострокового звільнення, а їхні контракти продовжують на невизначений термін – до кінця так званої "СВО".