Кажется, что любые проблемы в России могут решить именно заключенные. Ими закрывают "дыры" в мобилизации, а теперь уже им предлагают выходить из тюрем, чтобы "бабам было от кого рожать", передает 24 Канал.

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Россиянкам не от кого рожать

В 2023 году Владимир Путин рассказал, что Россия столкнулась со сложным демографическим вызовом. К слову, 2024 год Путин провозгласил "годом семьи". При этом рождаемость в России начала снижаться еще с 2014 года, как раз тогда, когда страна-агрессор начала войну на Донбассе.

Очень интересно заметить, что Министерство труда и социальной защиты России среди основных причин снижения рождаемости называют сокращение численности женщин в возрасте 20 – 29 лет, а также неопределенность на рынке труда. Конечно, это никак не связано с тем, что российских мужчин массово отправляют погибать на войну в Украине.

У россиян есть и другие креативные варианты причин сокращения рождаемости и не менее креативные подходы к решению этой проблемы.

Вы должны понять, у Филиппа Киркорова здесь очень большая "банда" геев, которые вокруг него сплотились. Бабам нашим русским не от кого рожать. Вы, арестанты, сидящие тысячами, выходите, бабам надо рожать. Как президент сказал? Надо увеличивать нашу географию (вероятно, имелось в виду демографию – 24 Канал), надо рожать,

– высказался музыкант Владимир Курский.

Добавим, что несколько созвучное предложение также выдвинул депутат российской Госдумы Валерий Селезнев. Он предложил выпускать заключенных россиянок, чтобы они рожали детей и поднимали российскую демографию. Это, по его мнению, будет "искуплением" для заключенных женщин.

В России очень любят использовать заключенных