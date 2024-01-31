В частности, в отчете отмечается, что набор заключенных был ответом на немедленный призыв. Говорится о начале полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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Изменения в призыве россиян

Ранее с заключенными заключали краткосрочные контракты, которые вызвали определенные споры внутри российского общества. Речь идет о повторении заключенными своих преступлений после возвращения домой, а также коротких сроков их службы, по сравнению с резервистами, мобилизованными на неопределенный срок.

Согласно расследованию российской службы BBC, с сентября 2023 года в России прекратили набор заключенных на краткосрочные контракты.

С тех пор российским заключенным предлагают стандартные (долгосрочные – 24 Канал) контракты на прохождение военной службы, которые предусматривают согласие служить в армии как минимум до окончания срока действия приказа о частичной мобилизации от сентября 2022 года.

Таким образом, российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и мобилизованные, которым не позволят вернуться домой до конца захватнической войны против Украины.

Частичная мобилизация в России: последние новости