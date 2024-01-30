Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал24 Каналу, что в России есть небольшой процент людей недовольных режимом Путина. Однако они по-разному реагируют на происходящее в их стране. Он отметил, что недовольных можно разделить на несколько категорий.
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Те, кто выехал за границу
Люди уехали еще в первую волну – в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Они поняли, что ничем хорошим все это не закончится, а репрессии будут продолжаться.
Вторая волна уехала после того, как Путин объявил о мобилизации. Потом было еще несколько волн, когда в России вводились определенные законодательные нормы.
Сейчас ожидается еще одна волна тех, кто поедет за границу, а также продажа недвижимости в России из-за нового закона. Согласно ему, власть может отобрать имущество у человека, который не поддерживает Путина и его маниакальные инициативы,
– отметил политтехнолог.
Среди тех, кто выехал из России за границу, есть активные люди, от которых можно ожидать информационной поддержки, а также донатов на ВСУ.
"Когда общаюсь с ребятами из разных подразделений, они рассказывают, что им пишут россияне, которые признаются, что им стыдно за Россию. Они просят разрешения перевести украинским военным средства", –сообщил Тизенгаузен.
Те, кто ждут и боятся
В России есть и те, кто тихо сидит и ждет когда их кто-то вроде "Легиона свободы", РДК (Русский добровольческий корпус – 24 Канал) или же Вооруженные Силы Украины вместе российскими добровольцами придут и освободят их.
Есть такие, кто думает, что либо Борис Надеждин победит на выборах, либо комета ударит в Кремль, что вероятнее, и после этого все в России станет "прекрасно". Все забудут о сотнях тысяч жертв и разрушенных городах,
– отметил Тизенгаузен.
Кроме того есть еще одна категория недовольных, которые сидят тихо и даже близким бояться высказать свою точку зрения, потому что понимают, что на них донесут. По словам политтехнолога в соответствии с новыми российскими автократически-диктаторскими законами их могут наказать за высказывания.
Те, кто за развал России
"Также есть очень редкая категория людей желающих России максимально жестокого удара, а также ее развала. Для них эта гигантская Россия с воюющим мобилизационным потенциалом уже не является родиной", –объяснил он.
Политтехнолог считает, эти люди хотят чтобы их "родина" была наказана, испытала страдания и заплатила репарации.
Те, кто воюет в Украине
"А есть такие ребята из России, которые взяли в руки оружие и освобождают Украину. Если россияне действительно хотят искупить вину и войти в историю как освободители России от тех, кто ведет ее в пропасть, они могут пойти в такие подразделения как РДК. Тогда они впишут свое им золотыми буквами в историю свободной и демократической России", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Выборы в России: что известно
- Голосование на так называемых выборах президента в России продлится с 15 по 17 марта. 29 января центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом. Это будет пятое его баллотирование на пост президента.
- Соответствующее удостоверение о регистрации кандидата глава ЦИК Элла Памфилова вручила сопредседателю избирательного штаба Путина актеру Владимиру Машкову. Он сказал, что передаст удостоверение Путину.
- Кстати слоган российских президентских выборов 2024 года такой: "Вместе мы сила голосуем за Россию!".
- Среди конкурентов Путина на выборах есть так называемый "оппозиционный" кандидат, который провозглашает якобы "антивоенные" тезисы, Борис Надеждин. Однако советник главы ОПУ Михаил Подоляк уверен, что в России нет "никакого избирательного процесса" и оппозиционных кандидатов.
- По его словам, Надеждин имеет связи с заместителем руководителя администрации российского президента Сергеем Кириенко. А также "оппозиционный" кандидат имел "общие эпизоды" с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.