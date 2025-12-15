В Белгороде снова прилет в районе ТЭС: местные жалуются на выбитые окна и отсутствие света
- В Белгороде вечером 14 декабря атаковали местную ТЭЦ.
- После взрыва в районе объекта поднялся мощный столб дыма, а местные медиа писали о серьезных повреждениях инженерной инфраструктуры.
В российском Белгороде вечером 14 декабря было неспокойно. Под прицелом была местная ТЭЦ, однако последствия взрывов почувствовали и жители города. В частности в некоторых квартирах повылетали окна.
Подробности последствий хлопка в Белгороде рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Актуально Дроны ежедневно долетают до Москвы: россияне снова жаловались на громкие взрывы
Что известно о взрывном вечере в Белгороде?
Местные паблики сначала осторожно отмечали, что в Белгороде из-за обстрелов получила серьезные повреждения инженерная инфраструктура.
Впоследствии сообщалось о напряженной ситуации в районе ТЭЦ: взрывы слышали именно там, из-за чего также возникло задымление.
Со своей стороны тлеграм-канал "Пепел – Белгород" проинформировал о мощном столбе дыма, который поднялся после взрыва в районе ТЭЦ "Луч". Кроме того, после удара в отдельных районах города исчезло электроснабжение.
Справочно:
Теплоэлектростанция "Луч" – это теплоэлектроцентраль небольшой мощности, которая обеспечивает теплом и электроэнергией часть южных районов Белгорода. Расстояние от объекта до украинской границы составляет менее 30 километров.
Последствия вероятного попадания по ТЭЦ в Белгороде / Фото с канала "Пепел-Белгород"
О взрыве и густом задымлении, правда без уточнения по электростанции, также написали другие местные новостные телеграм-каналы, опубликовав соответствующие фото и видео.
Момент прилета в Белгороде: смотрите видео с канала "Пепел-Белгород"
Незадолго до этого в Белгороде объявляли сигнал "ракетная опасность". К тому же повреждены окна в шести многоквартирных домах и одном частном жилом доме.
Последствия удара по Белгороду: смотрите фото из сети
Какие еще российские объекты подвергались ударам в последнее время?
Недавно Силы обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории страны-агрессора и на временно оккупированных землях. Под удары попали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области, где произошли взрывы и вспыхнули пожары.
Накануне в Смоленске зафиксировали около десяти взрывов и пожар, вероятно на энергетическом объекте. Тем временем в Волгоградской области российская ПВО пыталась отразить атаку беспилотников по нефтебазе.
Кроме того, СБУ с помощью дальнобойных дронов повторно атаковала нефтедобывающие платформы Филановского и Корчагина в Каспийском море. Удар повредил критическое оборудование и остановил работу обоих объектов, что сократило нефтяные доходы России.