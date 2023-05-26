У россиян "паники нет": оккупантам мерещатся набитые взрывчаткой беспилотники

В Брянской области 25 мая три беспилотника якобы атаковали Брянскую область. В тот же день диверсия случилась и в Белгороде – неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку на здание "Газпрома".

Атаковали беспилотники село Стратива, что на Брянщине, около шести вечера. Российские СМИ сообщили, что два из них якобы были напичканы взрывчаткой, а третий нес заряд от РПГ, передает 24 Канал.

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Беспилотники в Брянской области

Российские СМИ утверждают, что "три боевых беспилотника с разницей в 15 минут атаковали Брянскую область". Сначала появились два БпЛа, которые сбросили неустановленную взрывчатку на поле, а ближе к шести вечера прилетел и третий беспилотник, несший заряд для ручного противотанкового гранатомета. Оккупанты заявили, что его сбили с автомата, а снаряд уничтожили на месте.

Залетели неизвестные беспилотники на 4 километра вглубь России – заметили их возле села Стратива.

Село Стратива "атаковали" беспилотники: смотрите на карте, где она расположена

Атака на "Газпром" в Белгородской области

"Хлопки" слышали 25 мая и жители Белгородской области. Там поздно вечером, около 23:00, неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома". Инцидент произошел в поселке Октябрьское.

В результате взрыва в здании выбило окна и повредило фасад и кровлю. К сожалению, никто не пострадал.

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