У россиян "паники нет": оккупантам мерещатся набитые взрывчаткой беспилотники
В Брянской области 25 мая три беспилотника якобы атаковали Брянскую область. В тот же день диверсия случилась и в Белгороде – неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку на здание "Газпрома".
Атаковали беспилотники село Стратива, что на Брянщине, около шести вечера. Российские СМИ сообщили, что два из них якобы были напичканы взрывчаткой, а третий нес заряд от РПГ, передает 24 Канал.
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Беспилотники в Брянской области
Российские СМИ утверждают, что "три боевых беспилотника с разницей в 15 минут атаковали Брянскую область". Сначала появились два БпЛа, которые сбросили неустановленную взрывчатку на поле, а ближе к шести вечера прилетел и третий беспилотник, несший заряд для ручного противотанкового гранатомета. Оккупанты заявили, что его сбили с автомата, а снаряд уничтожили на месте.
Залетели неизвестные беспилотники на 4 километра вглубь России – заметили их возле села Стратива.
Село Стратива "атаковали" беспилотники: смотрите на карте, где она расположена
Атака на "Газпром" в Белгородской области
"Хлопки" слышали 25 мая и жители Белгородской области. Там поздно вечером, около 23:00, неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на здание "Газпрома". Инцидент произошел в поселке Октябрьское.
В результате взрыва в здании выбило окна и повредило фасад и кровлю. К сожалению, никто не пострадал.
"Хлопки" в России: последние новости
- Взрывы в российском Краснодаре услышали 26 мая около четырех утра – именно в то время, когда Россия атаковала Украину ракетами. Местные жители слышали по меньшей мере два взрыва. И хотя российские власти сообщили об "успешной работе ПВО", на видео видно, как в небо поднимается черный столб дыма.
- А в Белгороде "хлопки" случаются уже почти регулярно. Взрывы раздавались в городе и 23 мая. Российские паблики сообщили о том, что "прилет" случился недалеко от железнодорожного вокзала.
- 21 мая в Белгороде взрывы не только разбудили местных, но и повлекли за собой масштабный пожар.