Пасхальное веселье в Белгородской области: местные слышат "хлопки", власти отчитываются о ПВО

Днем 16 апреля в Белгородской области начались уже традиционные развлечения – местные говорят, что слышат "хлопки". Тем временем власти, как обычно, заявляют о "работе ПВО".

О пасхальном хлопке пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал. Говорят, сейчас громко в округе печально известного города Шебекино.

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Что там в Белгородской области

Около 16:20 в Белгородской области началось привычное развлечение в виде звуков "хлопка". Однако местные власти не изменяют своим традициям и заявляют о том, что сработало печально известное российское ПВО и "вражеский объект" удалось сбить в районе Нового Оскола.

Больше деталей ни телеграм-каналы, ни власти области не сообщают. Только в сети публикуют фото вышеупомянутой ПВО.



В Белгородской области работает "ПэВэО" / Фото из соцсетей

Пасхальный подарок для Брянска

В Брянске также неспокойная Пасха. Утром телеграм-каналы массово сообщали о падении беспилотника, якобы начиненного взрывчаткой.

Утверждают, что обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель. Они якобы лежали в лесу, в 5 километрах от дома №100 на улице Абашева.

Более того, россияне убеждают, мол, среди обломков лежала и взрывчатка, но сообщений о взрывах не было.