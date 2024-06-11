Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что БПЛА, которые летят в Белгородской области россияне пытаются сбивать чем угодно, в частности ракетами или стрелковым оружием. Это происходит очень неорганизованно.
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Проблемы в Белгородской области
Нарожный отметил, что именно из-за действий российских военных в Белгородской области "страдают" жители.
Из-за работы российской ПВО у них (жителей Белгорода – 24 Канал) огромные проблемы. Их ракеты падают и взрываются там,
– отметил военный эксперт.
По словам Павла Нарожного, в российских телеграмм-каналах подсчитали, что на Белгород за последние 6 месяцев с российских самолетов упало 46 бомб.
Возникает вопрос об обслуживании самолетов Су-34 и качество производства их бомб с навигационными комплектами планирования. Что-то где-то пошло не так и эта бомба падает вблизи Белгорода,
– подчеркнул он.
Цели Украины
Украинская армия стреляет исключительно по военным объектам. По мнению основателя БО "Реактивная почта", Силам обороны нет смысла атаковать жилые дома, ведь в этом нет никакой пользы для приближения победы в войне против России.
Если мы (ВСУ – 24 Канал) уничтожим военный объект, то это уменьшит угрозу для украинцев, – сказал Нарожный.
Атаки по Белгороду: последние новости
- В Белгороде 11 июня снова зафиксировали задымление из-за "хлопка". После взрывов в небо поднялся густой столб дыма. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах, но местные власти пока не прокомментировали произошедшее и не предоставили никакой информации об атаке или пострадавших.
- В Белгородской области неподалеку от поселка Ракитное был уничтожен склад боеприпасов российских военных. Перед этим были слышны взрывы и объявлена воздушная тревога. Местные телеграм-каналы и российские власти сообщают о взрывах и пожаре.
- Белгородская область часто подвергается обстрелам, которые нередко являются результатом действий самих россиян. Российские самолеты сбросили еще по крайней мере две ФАБ на территорию Белгородской области 6 июня.