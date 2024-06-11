Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що БПЛА, які летять у Бєлгородській області росіяни намагаються збивати будь-чим, зокрема ракетами або стрілецькою зброєю. Це відбувається дуже неорганізовано.
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Проблеми у Бєлгородщині
Нарожний зауважив, що саме через дії російських військових у Бєлгородській області "страждають" мешканці.
Через роботу російської ППО у них (мешканців Бєлгорода – 24 Канал) величезні проблеми. Їхні ракети падають і вибухають там,
– зазначив військовий експерт.
За словами Павла Нарожного, у російських телеграм-каналах підрахували, що на Бєлгород за останні 6 місяців із російських літаків впало 46 бомб.
Виникає питання про обслуговування літаків Су-34 та якість виробництва їхніх бомб з навігаційними комплектами планування. Щось десь пішло не так і ця бомба падає поблизу Бєлгорода,
– наголосив він.
Цілі України
Українська армія стріляє виключно по військових об'єктах. На думку засновника БО "Реактивна пошта", Силам оборони немає сенсу атакувати житлові будинки, адже в цьому немає жодної користі для наближення перемоги у війні проти Росії.
Якщо ми (ЗСУ – 24 Канал) знищимо військовий об'єкт, то це зменшить загрозу для українців, – сказав Нарожний.
Атаки по Бєлгороду: останні новини
- У Бєлгороді 11 червня знову зафіксували задимлення через "бавовну". Після вибухів у небо піднявся густий стовп диму. Про це повідомили очевидці в телеграм-каналах, але місцева влада поки не прокоментувала подію і не надала жодної інформації про атаку або постраждалих.
- У Бєлгородській області неподалік селища Ракитне було знищено склад боєприпасів російських військових. Перед цим було чути вибухи та оголошено повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали й російська влада повідомляють про вибухи та пожежу.
- Бєлгородська область часто зазнає обстрілів, які не рідко є результатом дій самих росіян. Російські літаки скинули ще принаймні дві ФАБ на територію Бєлгородської області 6 червня.