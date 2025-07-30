Ночью в оккупированном Бердянске было громко. Взрывы раздавались даже в Приморске.

Оккупационные власти перекрыли выезд на Косу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

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Что известно о взрывах в Бердянске?

Жители оккупированного Бердянска сообщали о громких взрывах в местных чатах. Их слышали также в Приморске.

Оккупанты также перекрывали выезд на местную косу.



Сообщение в местных чатах/ Фото Бердянской МВА

Напомним, Россия строит укрытия на аэродромах "Миллерово", "Курск Восточный" и "Гвардейское" для защиты военных самолетов от атак украинских беспилотников. Авиаукрытия имеют куполообразную крышу, толстые огнеупорные двери и засыпаны землей для повышенной безопасности. 8 новых авиаукрытий с проездом, вероятно, уже приближаются к состоянию оперативной готовности.

Ранее, в ночь на 29 июля, дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сальске Ростовской области, что повлекло остановку движения поездов и пожар в составе грузового поезда. В результате атаки повреждена контактная сеть и остекление в двух вагонах пассажирского поезда.