Взрывы в бухте Севастополе: оккупанты заявляют об ударе по одному из кораблей
Украина продолжает наносить удары по временно купленным территориям, а в Крыму также и уничтожать вражеские корабли. В России заявляют об ударе по одному из судов.
Утром 21 апреля в Севастополе раздавались взрывы. Враг настаивает, что атаку удалось отбить, передает 24 Канал.
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Произошел пожар
В России настаивают, что отразили атаку противокорабельной ракеты. Оккупационные власти заявили, что на месте падения обломков возник пожар, который оперативно ликвидировали.
В сети показали кадры пожара. На записи можно увидеть густой дым в бухте, однако рассмотреть корабль невозможно. Никаких официальных комментариев украинская сторона по этому поводу не давала.
В Крыму произошел пожар: смотрите видео
Россия вывела большую часть кораблей Черноморского флота и подводных лодок из Севастополя дальше на восток. Сейчас фиксируется его чрезвычайно малая активность в Черном море. По докладам разведок, после действий Украины в Черном море Россия перемещает корабли, в частности, носители "Калибров", на Каспий.
Отмечается, что современные российские военные корабли, такие как фрегат "Адмирал Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям.
Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе. Однако по состоянию на сейчас он был перемещен в Новороссийск. Россияне откровенно боятся новых ударов, которые отправят на дно очередной корабль. Россия потеряла так ценные экземпляры из своего Черноморского флота
Известно, что фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду в 2014 году. Основу его вооружения составляют пусковые установки 3С14, которые используют ракеты "Калибр" и "Оникс" для ударов по украинским городам.
Украина уничтожает российский флот
- В Калининградской области страны-агрессора горел ракетный корабль "Серпухов". В результате возгорания судно имеет значительные повреждения. Об этом 24 Каналу рассказали источники в украинских спецслужбах.
- Собеседники рассказали журналистам, что на корабле "Серпухов" пожар произошел 7 апреля. Источники рассказали, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", который является пятым кораблем из этой серии.
- До конца 2016 года был в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, названный в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года.