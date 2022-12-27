На видео, опубликованном главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, были сняты обстрелы по состоянию на 2 марта. Автор видео отмечает, что в районе аэродрома Чернобаевки взрывы были слышны с 5 часов утра.
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В небе стоял столб дыма
Во время обстрелов аэродрома в воздух поднялся вертолет. А небо над Чернобаевкой окутал густой и черный столб дыма.
Также на видео зафиксировали, как вечером в районе военного аэродрома виднелись мощные вспышки от взрывов.
Первые взрывы в Чернобаевке: смотрите видео
Напомним, что в Чернобыевке есть аэродром, который россияне обустроили под свою базу. Впервые украинские защитники ударили по нему 27 февраля. Им удалось уничтожить многие российские авиации и техники.
Чернобаевка находится севернее Херсона и во время оккупации была последним населенным пунктом вдоль стратегически важного для захватчиков автодороги М14.
Где расположена Чернобаевка: карта
Ситуация в Херсонской области: коротко
- В Генштабе ВСУ сообщили о поражении штаба оккупантов в Забарино Херсонской области, где россияне проводили совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил России.
- Враг продолжает терроризировать местное население – обстреливают не только освобожденные территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.
- В канун Рождества, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона из реактивных систем залпового огня "Град". Это привело к пожару на крупнейшем рынке города, а кроме того, пострадали и дома, автомобили, здание детского сада.
- Ракета прилетела и во двор областной больницы. Ударной волной разбило окна больницы, двери в палатах, а также разрушило покрытие. Это лишь еще раз доказывает, что циничности россиян нет никаких пределов.
- Последствия атаки ужасают. 11 человек погибли, еще 64 получили ранения, 18 из них остаются в тяжелом состоянии.