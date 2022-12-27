На відео, яке опублікував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафільмували обстріли станом на 2 березня. Автор відео зазначає, що в районі аеродрому Чорнобаївки вибухи було чутно з 5 години ранку.

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У небі стояв стовп диму

Під час обстрілів аеродрому в повітря піднявся вертоліт. А небо над Чорнобаївкою огорнув густий та чорний стовп диму.

Також на відео зафіксували, як у вечірню пору в районі військового аеродрому виднілися потужні спалахи від вибухів.

Перші вибухи у Чорнобаївці: дивіться відео

Нагадаємо, що у Чорнобаївці є аеродром, який росіяни облаштували під свою базу. Вперше українські захисники вдарили по ньому 27 лютого. Їм вдалося знищити чимало російської авіації та техніки.

Чорнобаївка розташована північніше Херсону і під час окупації була останнім населеним пунктом уздовж стратегічно важливого для загарбників автошляху М14.

Де розташована Чорнобаївка: карта

Ситуація в Херсонській області: коротко