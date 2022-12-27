На відео, яке опублікував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафільмували обстріли станом на 2 березня. Автор відео зазначає, що в районі аеродрому Чорнобаївки вибухи було чутно з 5 години ранку.
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У небі стояв стовп диму
Під час обстрілів аеродрому в повітря піднявся вертоліт. А небо над Чорнобаївкою огорнув густий та чорний стовп диму.
Також на відео зафіксували, як у вечірню пору в районі військового аеродрому виднілися потужні спалахи від вибухів.
Перші вибухи у Чорнобаївці: дивіться відео
Нагадаємо, що у Чорнобаївці є аеродром, який росіяни облаштували під свою базу. Вперше українські захисники вдарили по ньому 27 лютого. Їм вдалося знищити чимало російської авіації та техніки.
Чорнобаївка розташована північніше Херсону і під час окупації була останнім населеним пунктом уздовж стратегічно важливого для загарбників автошляху М14.
Де розташована Чорнобаївка: карта
Ситуація в Херсонській області: коротко
- У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження штабу окупантів у Забариному Херсонської області, де росіяни проводили нараду офіцерів південного військового округу збройних сил Росії.
- Ворог продовжує тероризувати місцеве населення – обстрілюють не лише звільнені території, а й ті, які навіть не були під окупацією.
- У переддень Різдва, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона з реактивних систем залпового вогню "Град". Це спричинило пожежу на найбільшому ринку міста, а крім того, постраждали і будинки, автомобілі, будівля дитячого садочку.
- Ракета прилетіла і на подвір'я обласної лікарні. Ударною хвилею розбило вікна лікарні, двері в палатах, а також зруйнувало покриття. Це лише вкотре доводить, що цинічності росіян немає жодних меж.
- Наслідки атаки жахають. 11 людей загинуло, ще 64 – отримали поранення, 18 з них – залишаються у важкому стані.