В Донецке после взрывов черный дым: в сети публикуют видео с последствиями

В оккупированном Донецке в обед 16 августа прогремели взрывы. В сети публикуют фото и видео, на которых видно дым.

Местные сообщают о прилете в Петровском районе города. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Донецке

О взрывах в Донецке сообщили после 12:00 по украинскому времени. В сети появились ряд фото и видео с места происшествия.

Местные телеграм-каналы пишут, что под ударом якобы оказался ТЦ "Галактика". Важно отметить, что воздушной тревоги в городе объявлено не было. Не исключено, что это может быть провокация врага для дискредитации Украины на международной арене.

Оккупанты уже неоднократно устраивали теракты на оккупированных территориях, чтобы возложить вину на Украину. Регулярно Россия обстреливает и Донецк. Более того, из Петровского района, куда сейчас прилетело, она ведет огонь по ВСУ, прикрываясь мирным населением.

В частности "Новостям Донбасса" местные жители рассказывали, что российские военнослужащие регулярно ведут артиллерийский огонь из жилого квартала в этом районе, находясь под терриконом в районе улицы Добровольского.

Этот террикон, к слову, видно на одном из фото попаданий:



Фото из местного телеграм-канала

Расстояние от места стрельбы до ближайшего многоэтажного жилого дома составляет около 400 метров. А ведение огня из жилого квартала является военным преступлением.

Также журналистам передали видео, на котором слышны звуки "выходов" из тяжелого оружия поблизости. Ролик снимали недавно.

Стоит заметить, что украинская сторона еще не комментировала ситуацию.