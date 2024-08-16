Місцеві повідомляють про приліт у Петровському районі міста. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Донецьку

Про вибухи в Донецьку повідомили після 12:00 за українським часом. У мережі з'явилися низка фото та відео з місця події.

Наслідки вибухів у Донецьку: відео

Місцеві телеграм-канали пишуть, що під ударом нібито опинився ТЦ "Галактика". Важливо наголосити, що повітряної тривоги в місті оголошено не було. Не виключено, що це може бути провокація ворога для дискредитації України на міжнародній арені.

Пожежа в ТЦ: дивіться відео

Окупанти вже неодноразово влаштовували теракти на окупованих територіях, щоб покласти провину на Україну. Регулярно Росія обстрілює і Донецьк. Ба більше, з Петровського району, куди нині прилетіло, вона веде вогонь по ЗСУ, прикриваючись мирним населенням.

Зокрема "Новинам Донбасу" місцеві жителі розповідали, що російські військовослужбовці регулярно ведуть артилерійський вогонь із житлового кварталу у цьому районі, перебуваючи під териконом в районі вулиці Добровольського.

Цей терикон, до слова, видно на одному з фото влучань:



Фото з місцевого телеграм-каналу

Відстань від місця стрілянини до найближчого багатоповерхового житлового будинку становить близько 400 метрів. А ведення вогню з житлового кварталу є воєнним злочином.

Також журналістам передали відео, на якому чути звуки "виходів" з важкої зброї поблизу. Ролик знімали нещодавно.

Варто зауважити, що українська сторона ще не коментувала ситуацію.