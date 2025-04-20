Россия устроила в Донецке провокацию во время "пасхального перемирия"

Утром 20 апреля россияне заявили, что ВСУ атаковали Донецк во время "перемирия". На самом деле враг инсценировал взрывы, чтобы обвинить Украину в нарушении тишины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Враг устроил провокацию в Донецке

Россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия".

Россия заявила о взрывах в Донецке / фото Центра противодействия дезинформации

Оккупанты сами же не придерживаются своего так называемого "перемирия", продолжая штурмы и обстрелы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые шесть часов после объявления Россией "пасхального перемирия" произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники,

– сообщают в Центре.

На разных отрезках фронта произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий российских подразделений.

"Цель таких вбросов – обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать Путину образ якобы миротворца", – объясняет ЦПД. Как отмечал президент, Украина в соответствующих условиях действует и будет действовать только зеркально.