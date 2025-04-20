Россия устроила в Донецке провокацию во время "пасхального перемирия"
- Россия инсценировала взрывы в Донецке во время "пасхального перемирия", обвиняя Украину в нарушении тишины.
- После объявления перемирия Россия осуществила 387 обстрелов, 19 штурмов и 290 раз применила беспилотники.
- Центр противодействия дезинформации заявляет, что цель провокаций – обвинить Украину в нежелании мира и создать образ Путина как миротворца.
Утром 20 апреля россияне заявили, что ВСУ атаковали Донецк во время "перемирия". На самом деле враг инсценировал взрывы, чтобы обвинить Украину в нарушении тишины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Враг устроил провокацию в Донецке
Россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия".
Россия заявила о взрывах в Донецке / фото Центра противодействия дезинформации
Оккупанты сами же не придерживаются своего так называемого "перемирия", продолжая штурмы и обстрелы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые шесть часов после объявления Россией "пасхального перемирия" произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники,
– сообщают в Центре.
На разных отрезках фронта произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий российских подразделений.
"Цель таких вбросов – обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать Путину образ якобы миротворца", – объясняет ЦПД. Как отмечал президент, Украина в соответствующих условиях действует и будет действовать только зеркально.