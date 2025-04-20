Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також "Великоднє перемир'я": усі заяви України і Росії та що відбувається на лінії фронту
Ворог влаштував провокацію у Донецьку
Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я".
Росія заявила про вибухи у Донецьку / фото Центру протидії дезінформації
Окупанти самі ж не дотримуються свого так званого "перемир'я", продовжуючи штурми та обстріли.
За словами президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошення Росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники,
– повідомляють у Центрі.
На різних відтинках фронту сталося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів.
"Мета таких вкидів – звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ нібито миротворця", – пояснює ЦПД. Як зазначав президент, Україна у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально.