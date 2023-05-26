Кино кончилось: пропагандисты в Донецке снимали очередные фейки, но в них прилетело

В Донецке 26 мая раздались взрывы. "Прилет" произошел именно тогда, когда пропагандисты снимали свои ролики.

Так, очередные фейки снимали журналисты российских пропагандистских каналов. Однако "прилет" прервал картинку. 24 Канал.

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Да, внезапно раздался взрыв, поэтому пропагандисты мгновенно разбежались. Таким образом, "кино" получилось интереснее, поскольку эти моменты тоже сняли.

Пропагандисты убегают от взрывов: видео

Впоследствии назвал место "прилета" - район ТЦ "Green Plaza". В сети обнародовали фото и видео, как возле торгового центра поднимается дым.

Предыдущий "хлопок" в Донецке

В Донецке 21 мая также раздались взрывы. В районе железнодорожного вокзала произошел прилет. На опубликованных кадрах видно облако черного дыма, поднявшееся в небо после удара по городу.

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