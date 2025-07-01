Может повлиять и на фронт: генерал армии оценил последствия интересной атаки по Донецку

Силы обороны Украины нанесли несколько ударов по военным объектам врага во временно оккупированном Донецке. Уже были сообщения о довольно неожиданных целях.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что взрывы в Донецке раздавались в нескольких местах. Были сообщения об ударе по штабу 8 общевойсковой армии России и атаке на Институт цветных металлов, где собирали беспилотники.

К теме Взрывы в России и на оккупированных территориях: что известно о ночной атаке 30 июня – 1 июля

Такие атаки влияют и на ситуацию на фронте

Как отметил Маломуж, штабы российских корпусов, дивизий и армий – это цели стратегического уровня. Там планируют и организуют операции на значительных участках фронта. В этом случае, вероятно, речь идет о Донецком направлении.

Армейский штаб разворачивает военные операции фактически на значительной части восточного фронта. Там группировка около 110 тысяч оккупантов, которых используют в целом на Донецком направлении. Удар по таким объектам позволяет дезорганизовать работу на определенное время,

– сказал Маломуж.

При этом если удастся уничтожить высокопоставленных офицеров врага, то такая атака становится еще более успешной. Удар по системе управления – это всегда серьезно.

Место производства и хранения беспилотников – это также важная цель. Она поможет уменьшить количество атак БпЛА на определенном участке фронта.

Добавим, также дроны СБУ смогли поразить завод "Купол" в Ижевске. Там изготавливают ЗРК "Тор", "Оса" и беспилотники для российской армии. Расстояние до цели – более 1300 километров.