Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що вибухи в Донецьку лунали у кількох місцях. Були повідомлення про удар по штабу 8 загальновійськової армії Росії та атаку на Інститут кольорових металів, де збирали безпілотники.

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Такі атаки впливають і на ситуацію на фронті

Як наголосив Маломуж, штаби російських корпусів, дивізій та армій – це цілі стратегічного рівня. Там планують та організовують операції на значних ділянках фронту. У цьому випадку, ймовірно, йдеться про Донецький напрямок.

Армійський штаб розгортає військові операції фактично на значній частині східного фронту. Там угруповання близько 110 тисяч окупантів, яких використовують загалом на Донецькому напрямку. Удар по таких об'єктах дозволяє дезорганізувати роботу на певний час,

– сказав Маломуж.

При цьому якщо вдасться знищити високопоставлених офіцерів ворога, то така атака стає ще успішнішою. Удар по системі управління – це завжди серйозно.

Місце виробництва та зберігання безпілотників – це також важлива ціль. Вона допоможе зменшити кількість атак БпЛА на певній ділянці фронту.

Додамо, також дрони СБУ змогли уразити завод "Купол" в Іжевську. Там виготовляють ЗРК "Тор", "Оса" та безпілотник для російської армії. Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.