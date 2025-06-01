В Донецке – мощные взрывы: вероятно, атакованы железная дорога и металлургический завод

Вечером 30 июня серия взрывов в Донецке и его пригороде. Оккупанты говорят, что украинцы атакуют их ракетами Storm Shadow.

Тревожная ночь для российских захватчиков началась с объявления ракетной опасности в Крыму. Позже стало известно, что не только полуостров, но и другие оккупированные врагом территории находятся под мощным обстрелом ВСУ, передает 24 Канал.

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"Хлопок" в Донецке

Около 22:00 российские телеграмм-каналы написали о мощных взрывах в Донецке и области. Оккупанты говорят, что в Донецке был атакован металлургический комбинат.

Отмечается также, что под ударом оказалась узловая железнодорожная станция в Ясиноватой – населенном пункте, расположенном в 24 километрах от Донецка.

"Пламенные приветы" оккупантам на Донетчине / Фото соцсети

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал удары по оккупированной Донбасу.

Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке.

– написал он в телеграмме.

Взрывы в Донецке: смотрите видео

"Хлопок" в Донецке: смотрите видео

Кстати, отдельные украинские паблики пишут о прилете по штабу российской армии в Донецке.

Какая обстановка в Донецке: смотрите видео