В Донецке – мощные взрывы: вероятно, атакованы железная дорога и металлургический завод
- В Донецке произошла серия взрывов и с последующей детонацией.
- Вероятно, атакованы металлургический завод и железнодорожная станция в Ясиноватой.
- Оккупанты заявляют об ударах ракетами Storm Shadow.
Вечером 30 июня серия взрывов в Донецке и его пригороде. Оккупанты говорят, что украинцы атакуют их ракетами Storm Shadow.
Тревожная ночь для российских захватчиков началась с объявления ракетной опасности в Крыму. Позже стало известно, что не только полуостров, но и другие оккупированные врагом территории находятся под мощным обстрелом ВСУ, передает 24 Канал.
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"Хлопок" в Донецке
Около 22:00 российские телеграмм-каналы написали о мощных взрывах в Донецке и области. Оккупанты говорят, что в Донецке был атакован металлургический комбинат.
Отмечается также, что под ударом оказалась узловая железнодорожная станция в Ясиноватой – населенном пункте, расположенном в 24 километрах от Донецка.
"Пламенные приветы" оккупантам на Донетчине / Фото соцсети
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал удары по оккупированной Донбасу.
Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке.
– написал он в телеграмме.
Взрывы в Донецке: смотрите видео
"Хлопок" в Донецке: смотрите видео
Кстати, отдельные украинские паблики пишут о прилете по штабу российской армии в Донецке.
Какая обстановка в Донецке: смотрите видео