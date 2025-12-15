Оккупированный Донецк – под атакой: сообщают о попадании в базу врага и пожаре

Временно оккупированный Донецк оказался под атакой вечером в понедельник, 15 декабря. В городе сообщают о попадании и пожаре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Какие последствия атаки на Донецк?

Ориентировочно в 21:00 в сети обнародовали первую информацию о попадании на территории временно оккупированного россиянами Донецка. Тогда же появились кадры, зафиксированы очевидцами, на которых слышны звуки взрывов.

Вскоре после этого Петр Андрющенко сообщил о пожаре в бывшем помещении украинской сети магазинов бытовой техники и электроники "Comfy". На месте попадания, как известно из кадров, возникло возгорание.

Прилет. А не надо из Comfy базу было делать,

– написал он.

Какие объекты россиян на оккупированных территориях атаковали ранее?