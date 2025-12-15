Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Какие последствия атаки на Донецк?
Ориентировочно в 21:00 в сети обнародовали первую информацию о попадании на территории временно оккупированного россиянами Донецка. Тогда же появились кадры, зафиксированы очевидцами, на которых слышны звуки взрывов.
Вскоре после этого Петр Андрющенко сообщил о пожаре в бывшем помещении украинской сети магазинов бытовой техники и электроники "Comfy". На месте попадания, как известно из кадров, возникло возгорание.
Прилет. А не надо из Comfy базу было делать,
– написал он.
Какие объекты россиян на оккупированных территориях атаковали ранее?
Напомним, ССО Украины в ночь на 14 декабря атаковали объекты на временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма, поразив поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и станцию РЭБ.
Также недавно на оккупированной части Донецкой области украинцы поразили станцию РЭБ "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, а также РЛС "Имбирь".
Кроме вышеупомянутого, на севере Крыма могли поразить подстанцию "Джанкой". Она используется для связи с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей. Пожар зафиксировали со спутника.