Взрывы на аэродроме в Джанкое: показываем на карте вероятные места попаданий
В Крыму утром раздавались взрывы. На временно оккупированном полуострове могли поразить очередную военную цель, однако официальных комментариев еще нет.
Утро в Джанкое началось с попаданий. О том, где расположен аэродром, который могли атаковать и о том, что там размещалось – читайте в тексте 24 Канала.
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Спутниковые снимки попаданий
В мониторинговой группе "Крымский ветер" рассказали, что спутник зафиксировал шесть пожаров на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним. На аэродроме базировалась техника врага.
Говорится не только об ударных вертолетах. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
В Джанкое зафиксировали 6 пожаров / Спутниковый снимок "Крымского ветра"
В то же время мониторинговая группа "Крымского ветра" перенесла точки пожаров на Джанкойском аэродроме на карту Google Важно отметить, что спутник часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разброса горящих обломков,.
Кроме этого, надо учитывать неточность определения спутником координат пожаров – до нескольких десятков метров.
Места пожаров в Джанкое / Скриншот карт "Крымского ветра"
Россияне перекрыли дорогу
Подписчики из Джанкоя сообщают, что перекрыта дорога к селу Победное, рядом с которым расположен военный аэродром.
Сообщают, что до сих пор продолжается детонация боеприпасов.
Что базировалось на аэродроме
Там базируется:
- 39-й вертолетный полк;
- ПВО Южного военного округа;
- Три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52;
- Вертолеты пограничной службы ФСБ;
Пока объемы потерь оккупантов неизвестны.
В Крыму произошел прилет по командному пункту
- Днем в Крыму гудел сигнал воздушной тревоги. Как оказалось, оккупантам действительно было чего тревожиться. Как сообщают источники 24 Канала, Силы обороны ударили по важному военному объекту врага.
- Над тамошними бухтами россияне пустили дымовую завесу. Были слышны взрывы – то отражалась вражеская ПВО. Как сообщали партизаны из движения "Атеш", тем временем в Саках военные прятались от опасности в жилых подъездах.
- Позже источники 24 Канала в спецслужбах рассказали, что Силы обороны поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.