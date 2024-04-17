Взрывы на аэродроме в Джанкое: показываем на карте вероятные места попаданий

В Крыму утром раздавались взрывы. На временно оккупированном полуострове могли поразить очередную военную цель, однако официальных комментариев еще нет.

Утро в Джанкое началось с попаданий. О том, где расположен аэродром, который могли атаковать и о том, что там размещалось – читайте в тексте 24 Канала.

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Спутниковые снимки попаданий

В мониторинговой группе "Крымский ветер" рассказали, что спутник зафиксировал шесть пожаров на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним. На аэродроме базировалась техника врага.

Говорится не только об ударных вертолетах. На летном поле ранее фиксировали пусковые установки С-300/С-400.



В Джанкое зафиксировали 6 пожаров / Спутниковый снимок "Крымского ветра"

В то же время мониторинговая группа "Крымского ветра" перенесла точки пожаров на Джанкойском аэродроме на карту Google Важно отметить, что спутник часто показывает не места взрывов, а вторичные пожары от разброса горящих обломков,.

Кроме этого, надо учитывать неточность определения спутником координат пожаров – до нескольких десятков метров.



Места пожаров в Джанкое / Скриншот карт "Крымского ветра"

Россияне перекрыли дорогу

Подписчики из Джанкоя сообщают, что перекрыта дорога к селу Победное, рядом с которым расположен военный аэродром.

Сообщают, что до сих пор продолжается детонация боеприпасов.

Что базировалось на аэродроме

Там базируется:

39-й вертолетный полк;

ПВО Южного военного округа;

Три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52;

Вертолеты пограничной службы ФСБ;

Пока объемы потерь оккупантов неизвестны.

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