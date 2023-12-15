В Харькове слышали взрывы: область обстреляли с территории России
15 декабря 2023, 02:22Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
В Харькове ночью 15 декабря слышали как минимум один взрыв. В области объявили воздушную тревогу в 00:58.
В то же время, Воздушные силы Украины в своем телеграм-канале сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Мониторинговые паблики предположили, что речь идет об угрозе от С-300, размещенных на территории России.
Несколько дней назад В Харьковской области во время тревоги раздались взрывы: на Белгородщине тоже неспокойно
- Очевидцы в соцсетях отмечали, что в Харькове звуки взрывов были глухими, очевидно, цели врага были в области.
- Официальных комментариев от уполномоченных представителей власти по состоянию на 2 часа ночи не было.
- Отбой тревоги в области объявили в 01:17.
Предыдущая атака Харькова
Неделю назад оккупанты ударили по Харькову из С-300. После нескольких попаданий зафиксированы разрушения инфраструктуры, были пострадавшие.