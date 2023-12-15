В Харькове слышали взрывы: область обстреляли с территории России

15 декабря 2023, 02:22
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Источник:

"РБК-Украина"

В Харькове ночью 15 декабря слышали как минимум один взрыв. В области объявили воздушную тревогу в 00:58.

В то же время, Воздушные силы Украины в своем телеграм-канале сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Мониторинговые паблики предположили, что речь идет об угрозе от С-300, размещенных на территории России.

Несколько дней назад В Харьковской области во время тревоги раздались взрывы: на Белгородщине тоже неспокойно

  • Очевидцы в соцсетях отмечали, что в Харькове звуки взрывов были глухими, очевидно, цели врага были в области.
  • Официальных комментариев от уполномоченных представителей власти по состоянию на 2 часа ночи не было.
  • Отбой тревоги в области объявили в 01:17.
Заметим, этой же ночью в Хмельницкой области слышали взрывы, в ОВА отчитались о работе сил ПВО.

Предыдущая атака Харькова

Неделю назад оккупанты ударили по Харькову из С-300. После нескольких попаданий зафиксированы разрушения инфраструктуры, были пострадавшие.

Автор: Олесь Друкач