В Харькове поздно ночью 30 июля прогремели взрывы. До этого в городе объявили тревогу из-за вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова и Олега Синегубова.

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Что известно о тревоге и взрыве в Харькове?

Тревогу в Харькове объявили в 00:09 30 июля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников к городу.

Харьков – БПЛА в направлении города с востока,

– писали военные.

Уже в 01:30 Воздушные силы снова предупредили харьковчан, что вражеские БПЛА фиксируют над городом.

О взрыве стало известно в 01:54. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В городе взрыв! Предварительно враг ударил по Харькову "Шахедом"! В небе еще могут быть вражеские боевые дроны! Возможны повторные удары – будьте осторожны!" – написал мэр.

Также о громких звуках в городе сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что, по предварительной информации, падение обломков вражеского БПЛА было зафиксировано в Шевченковском районе. Более подробную информацию еще выясняют.

Игорь Терехов добавил, что в этом районе – горит машина, также пострадала автомойка, остекление многоквартирного дома, супермаркет. Есть информация о трех пострадавших.

Впоследствии в Харькове снова прогремел взрыв – город атаковал еще один дрон, как написал Терехов. Предварительно – в Слободском районе.

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