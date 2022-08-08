Во время тревоги на Харьковщине слышали взрывы, враг обстрелял и Марганец на Днепропетровщине

Ночью 8 августа оккупанты, скорее всего, снова били по Харьковщине. Также взрывы слышали в Марганецкой территориальной общине Днепропетровщины.

Взрывы начали раздаваться во время воздушной тревоги. По состоянию на 2:15 она длится только в Никопольском районе Днепропетровщины и Луганской области.

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В Харькове раздавались взрывы

В 1:05 в Харьковской области в очередной раз начали раздаваться сирены. Из-за угрозы очередного вражеского обстрела в городе объявили воздушную тревогу.

Через 5 минут харьковчане начали сообщать в соцсетях, что слышали звуки взрывов. Их было по меньшей мере 3. Предварительно, все случились за пределами областного центра.

Пока точно неизвестно, что именно было причиной этих звуков – ПВО или вражеские "прилеты". Ведь официальной информации на этот счет пока нет.

Оккупанты били по Днепропетровщине

Воздушную тревогу в Харьковской области отменили в 1:57.

Во время воздушной тревоги взрывы слышали и в Днепропетровской области. Председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в 1:53 сообщил, что в области произошел очередной вражеский обстрел.

Обстреляна территория Марганецкой ТО,

– отметил Евтушенко.

Он призвал местных жителей не подвергать себя опасности и находиться в укрытиях до сообщения об отбое воздушной тревоги.

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