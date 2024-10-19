Взрывы в Харькове: россияне атаковали КАБами
Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В городе слышали взрывы, местных просят находиться в укрытиях.
О взрывах сообщили мониторинговые каналы. Впоследствии подтвердили местные власти.
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"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на место и для обследования мест прилета КАБа", – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
В полиции Харьковской области призвали не публиковать фото и видео попаданий.
"КАБ на Харьков! Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей!", – говорится в сообщении правоохранителей.
Последствия обстрела
Впоследствии мэр Харькова Терехов сообщил, что по предварительной информации, пострадал "ряд частных домов в Новобаварском районе".
"О пострадавших информация не поступала", – добавил он.