Про вибухи повідомили моніторингові канали. Згодом підтвердили місцева влада.

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"У Харкові було чутно вибух, профільні служби також виїхали на місце та для обстеження місць прильоту КАБа", – написав мер Харкова Ігор Терехов.

В поліції Харківської області закликали не публікувати фото і відео влучань.

"КАБ на Харків! Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей!", – ідеться у повідомленні правоохоронців.