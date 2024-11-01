Удар по месту дислокации полицейских: последствия очередного страшного удара по Харькову

Россияне наносили страшные удары и по ГСЧС, и по больницам, и по школам. Сегодня же – по месту дислокации полицейских в Харькове, есть десятки раненых и погибший.

Были предположения, что враг запустил "Искандеры". Однако, как оказалось, это были другие ракеты. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о последствиях удара.

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Что известно об ударе по Харькову

После 16:00 Россия запустила 2 ракеты С-300 по Основянскому району Харькова. Вражеский прилет зафиксирован по месту дислокации полицейских. Пострадало 26 правоохранителей – части помогли на месте, часть доставили в больницу. Медики борются за их жизнь.

К большому сожалению, в результате удара трагически погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Ему было 40 лет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего

Также в результате российского обстрела пострадали 4 гражданских: три женщины и один мужчина. Все в легком и среднем состояниях.

Одна из ракет попала в многоэтажку, повреждено 20 жилых частных и многоэтажных домов. Корреспондентка Анна Черненко пообщалась с харьковчанкой, как на момент удара находилась в одном из поврежденных зданий.

Мою сестру порезало стеклом, оно летело на голову. Нет окон, нет ничего. Вот кухня, собирались кушать приготовить, но... Мне только палец порезало,

– сказала жительница разбитого дома Надежда.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что практически во всех многоэтажках выбило окна. По предварительным подсчетам, около тысячи. Некоторые дома остались без водоснабжения и электроэнергии.