Були припущення, що ворог запустив "Іскандери". Однак, як виявилося, це були інші ракети. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про наслідки удару.

Дивіться також "Росія знала, куди бити": в Харкові 26 поранених поліцейських, троє у тяжкому стані

Що відомо про удар по Харкову

Після 16:00 Росія запустила 2 ракети С-300 по Основ'янському району Харкова. Ворожий приліт зафіксовано по місцю дислокації поліціянтів. Постраждало 26 правоохоронців – частині допомогли на місці, частину доправили в лікарню. Медики борються за їхнє життя.

На превеликий жаль, внаслідок удару трагічно загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Йому було 40 років.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблого

Також внаслідок російського обстрілу постраждали 4 цивільних: три жінки та один чоловік. Усі в легкому та середньому станах.

Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, пошкоджено 20 житлових приватних та багатоповерхових будинків. Кореспондентка Анна Черненко поспілкувалася з харків'янкою, як на момент удару перебувала в одній з пошкоджених будівель.

Мою сестру порізало склом, воно летіло на голову. Немає вікон, немає нічого. Оце кухня, збиралися їсти приготувати, але… Мені лише палець порізало,

– сказала мешканка розбитого будинку Надія.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що практично в усіх багатоповерхівках вибило вікна. За попередніми підрахунками, близько тисячі. Деякі будинки залишилися без водопостачання та електроенергії.