Взрывы звучали в Харькове: в части Украины были воздушная тревога

Россияне в очередной раз обстреляли Харьков вечером в субботу 20 апреля. 24 Канал расскажет, что об этом известно.

Также в субботу оккупанты обстреляли Одессу. Ранены восемь местных жителей, среди них двое детей. Повреждены по меньшей мере 20 частных домов.

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Что известно о взрывах в Харькове

Оккупанты наносят удары. Харьковский район: находитесь в укрытиях,

– написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в одиннадцать вечера.

Корреспонденты Суспильного также написали о взрывах.

В 21:52 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Востоке. Была угроза применения авиационных средств поражения.

Через несколько минут тревога охватила три области – Сумскую, Полтавскую и Донецкую. В Харьковской и Днепропетровской областях тревогу объявили до сообщения от ВС. Однако в 23:11 уже объявили об отбое тревоги.

Пока нет официальных данных о последствиях взрывов в Харькове. 24 Канал следит за событиями.