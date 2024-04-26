На Харьковщине прогремели взрывы: оккупанты бьют баллистикой
26 апреля 2024, 21:47Читати новину українською
Вечером 26 апреля на Харьковщине прогремели взрывы. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
О звуках взрывов местные СМИ сообщили в 21:35, передает 24 Канал. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
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Россияне продолжают обстреливать Харьковщину: последние новости
- В ОВА сообщили, что за сутки артиллерийских и минометных ударов врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины. Еще по 7 населенным пунктам россияне нанесли авиационные удары.
- Самая тяжелая ситуация была в Балаклее – там россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу. На расстоянии 15 метров от места прилета стоял пригородный электропоезд "Харьков-Изюм". Травмировано 13 человек. Также в результате ракетных обстрелов повреждены остекление окон, крыша здания вокзала и колеи.
- Также в Харьковском районе села Глубокое враг сбросил 3 КАБа. Они упали на территорию садового общества, повреждены 4 частных дома и близлежащие сооружения.