В оккупированном Херсоне раздались взрывы: над городом – столб дыма
Источник:Оперативный ВСУ
Утром 11 октября неспокойно во временно оккупированной Херсонской области. Похоже, что в город к захватчикам пришел "хлопок".
Около 10.00 11 октября местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Херсоне. После "прилетов" в небо поднялся столб дыма.
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Ситуация в Херсоне
Оккупантам несладко на оккупированных территориях. Каждый день появляются новости о хлопке в городах, что им удалось захватить.
Кроме того, блестяще работают Вооруженные Силы в регионе, продолжая ликвидировать врага и его вражескую технику. В понедельник, 10 октября, под Херсоном ВСУ разбили батальонную тактическую группу врага – более 520 захватчиков отправились на концерт к Кобзону. Среди них много "новомобилизованных", которые даже не успели подержать оружие в руках.
Также украинская армия продолжает контрнаступление на Юге – россияне пытаются остановить это. Оккупанты используют для этого все возможное оружие, в частности, зенитно-ракетные системы С-300, авиацию и дроны-камикадзе иранского производства. В оперативном командовании "Юг" заявляют, что ситуация сложная, но контролируемая.
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