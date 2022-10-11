В оккупированном Херсоне раздались взрывы: над городом – столб дыма

Утром 11 октября неспокойно во временно оккупированной Херсонской области. Похоже, что в город к захватчикам пришел "хлопок".

Около 10.00 11 октября местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Херсоне. После "прилетов" в небо поднялся столб дыма.

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Ситуация в Херсоне

Оккупантам несладко на оккупированных территориях. Каждый день появляются новости о хлопке в городах, что им удалось захватить.

Кроме того, блестяще работают Вооруженные Силы в регионе, продолжая ликвидировать врага и его вражескую технику. В понедельник, 10 октября, под Херсоном ВСУ разбили батальонную тактическую группу врага – более 520 захватчиков отправились на концерт к Кобзону. Среди них много "новомобилизованных", которые даже не успели подержать оружие в руках.

Также украинская армия продолжает контрнаступление на Юге – россияне пытаются остановить это. Оккупанты используют для этого все возможное оружие, в частности, зенитно-ракетные системы С-300, авиацию и дроны-камикадзе иранского производства. В оперативном командовании "Юг" заявляют, что ситуация сложная, но контролируемая.

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