Враг ударил по Херсону: ночью горел стадион и гаражный кооператив
Источник:Роман Мрочко
Ночью россияне снова обстреляли Херсон. В результате атаки российских военных повреждены многие здания.
Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что ночью армия России обстреляла Корабельный район Херсона.
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Последствия ночного обстрела Херсона
Мрочко сообщил, что в результате попаданий произошел пожар в гаражном кооперативе – горели 30 гаражей. Для борьбы с огнем были привлечены 3 наряда – 12 спасателей и 3 машины.
Также из-за вражеских обстрелов загорелся и стадион одного из учебных заведений.
Еще одно учебное заведение было повреждено из-за утреннего обстрела центра Херсона. В ОВА рассказали, что повреждены помещения старшей и начальной школы.
Армия России "демилитаризовала" окна, стены, потолок и целые учебные классы. К счастью, обошлось без жертв,
– написал он.
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Есть раненые: как прошли сутки в Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что за минувшие сутки россияне совершили по Херсонской области 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, авиации и БПЛА, один из них – ракетный.
В частности, в течение последних суток российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание завода и заведение общественного питания в Херсоне.
Из-за российской агрессии ранения получили 3 человека.
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