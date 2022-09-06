Оккупантам нет покоя на Херсонщине: взрывы слышали возле Чернобаевки и Голой Пристани
Источник:телеграм-канал "Ху**вый Херсон"
На временно оккупированной Херсонской области местные жители снова услышали взрывы. Туда уже второй раз за день пришел "хлопок". В частности, новые взрывы слышали возле Чернобаевки и Голой Пристани.
СМИ сообщают о взрывах в Херсонской области. В самом областном центре также слышали сильнейшие взрывы.
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Впоследствии в местных телеграм-канал сообщили, что горит возле Чернобаевки. Также "прилетело" в Голой Пристани у речного порта.
Звуки взрывов в Херсонской области: видео 18+ (присутствует нецензурная лексика)
Отметим, что около обеда взрывы в Херсонской области не утихали. В частности, вблизи Херсона произошли мощные взрывы. Также ориентировочно в то же время в соцсетях сообщили, что "прилет" также был в Голой Пристани, и показали кадры, на которые видны скопления дыма.
Журналист Андрей Цаплиенко тогда сообщил, что в Херсонской области продолжаются точечные удары ВСУ по военным объектам оккупантов.
Последние новости из Херсона: главное
- 29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга.
- Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.
- В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
- ВСУ уже освободили прифронтовый поселок Высокополье Херсонской области. Там россияне сосредоточили оперативные запасы не менее 2 батальонно-тактических групп 11 российской десантной бригады.
- Эксперты отмечают, что на Юге Украины в Вооруженных силах все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, освобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, который был на Севере нашего государства весной.
- 6 сентября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что успешная военная операция на Юге может заставить оккупантов бежать через Днепр.
- В этот же день в американском Институте изучения войны объяснили, что оккупанты на Юге дезорганизованы из-за наступления Вооруженных Сил Украины.
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