Оккупантам нет покоя на Херсонщине: взрывы слышали возле Чернобаевки и Голой Пристани

На временно оккупированной Херсонской области местные жители снова услышали взрывы. Туда уже второй раз за день пришел "хлопок". В частности, новые взрывы слышали возле Чернобаевки и Голой Пристани.

СМИ сообщают о взрывах в Херсонской области. В самом областном центре также слышали сильнейшие взрывы.

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Впоследствии в местных телеграм-канал сообщили, что горит возле Чернобаевки. Также "прилетело" в Голой Пристани у речного порта.

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Отметим, что около обеда взрывы в Херсонской области не утихали. В частности, вблизи Херсона произошли мощные взрывы. Также ориентировочно в то же время в соцсетях сообщили, что "прилет" также был в Голой Пристани, и показали кадры, на которые видны скопления дыма.

Журналист Андрей Цаплиенко тогда сообщил, что в Херсонской области продолжаются точечные удары ВСУ по военным объектам оккупантов.

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