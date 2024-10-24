Взрывы в Хмельницкой области: есть пострадавшие и разрушения в Староконстантинове

В ночь на 24 октября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги жители региона могли слышать звуки взрывов. Работали силы противовоздушной обороны.

В результате атаки врага в Староконстантиновской общине есть пострадавшие, а также зафиксированы разрушения. Об этом рассказал мэр Староконстантинова Николай Мельничук Общественному Хмельницкому.

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Взрывы в Хмельницкой области

По словам городского головы Староконстантинова, пока известно о 4 пострадавших. Он отметил, что 2 из них находятся в больнице.

Община подверглась разрушениям здание отеля. Там полностью снесло крышу. Кроме того, в многоэтажках и частных домах выбиты окна и стекла. Сейчас на местах работают все соответствующие службы,

– сообщил он.

Отметим, что этой ночью враг снова запускал "Шахеды" по Украине. Так, в 03:53 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА на Староконстантинов.

Вскоре жители области слышали звуки взрывов.

Добавим, что глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в 10:32 сообщил, что сегодня утром, во время воздушной тревоги было сбито 8 вражеских БпЛА типа Shahed.

Он рассказал, что в результате атаки поврежден жилой многоквартирный дом. Силы ГСЧС ликвидировали пожар. Сейчас продолжается работа по разборке конструкций.

Кроме этого, он отметил, что повреждена крыша отеля и нежилое помещение, а также взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области. По словам Тюрина, один человек получил незначительные повреждения.