Взрывы в Хмельницкой области, Европарламент откроет офис в Киеве: хронология 637дня войны
Оккупанты не прекращают вести бесполезные наступательные действия на фронте, однако ВСУ отважно противостоят врагу. Наши военные выбивают окупантов, чтобы отвоевать наши земли.
Какая ситуация в Украине на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Европарламент откроет в Киеве свой офис Он усилит поддержку украинского парламента по пути в ЕС. Присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства", Хмельницкую область атаковали вражескую "Шахеду". В регионе раздались взрывы. В ОВА заявили, что работала ПВО. На рассвете первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что: В Белом доме заявили, что Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть признаки того, что Тегеран может рассматривать возможность такой поставки Кремлю. Ведь Иран уже демонстрировал министру обороны России Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре 2023 года. В США подчеркнули, что это нарушило резолюцию ООН по Ирану.
Европарламент откроет в Киеве свой офис
– объяснили журналисты.
Взрывы в Хмельницкой области
Иран может готовиться передать России баллистические ракеты
Европарламент откроет в Киеве свой офис Он усилит поддержку украинского парламента по пути в ЕС.
Присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства",
Хмельницкую область атаковали вражескую "Шахеду". В регионе раздались взрывы. В ОВА заявили, что работала ПВО.
На рассвете первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что:
В Белом доме заявили, что Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть признаки того, что Тегеран может рассматривать возможность такой поставки Кремлю.
Ведь Иран уже демонстрировал министру обороны России Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре 2023 года.
В США подчеркнули, что это нарушило резолюцию ООН по Ирану.