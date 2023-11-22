Взрывы в Хмельницкой области, Европарламент откроет офис в Киеве: хронология 637дня войны

00:04, 22 ноября

В Белом доме заявили, что Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что есть признаки того, что Тегеран может рассматривать возможность такой поставки Кремлю.

Ведь Иран уже демонстрировал министру обороны России Шойгу во время его визита в Тегеран в сентябре 2023 года.

ракеты Ababil и Fateh-110;

ракеты SAM 358 и LACM 351

В США подчеркнули, что это нарушило резолюцию ООН по Ирану.