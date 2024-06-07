Взрывы в Хмельницкой области: на Староконстантинов летели дроны и ракеты

Во время всеукраинской воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Взрывы слышали вблизи Староконстантинова, который уже не раз был атакован российскими военными с неба.

Сначала туда прилетели "Шахеды", мониторинговые сообщества писали, что дронов-камикадзе было не менее 6. Это произошло примерно в 4 утра. А чуть позже туда добрались и крылатые ракеты с Ту-95МС.

Подробности о ночной атаке Крылатые ракеты в нашем небе, продолжается массированная атака врага: где есть угроза удара

Атака на Староконстантинов 7 июня: что известно

Около полуночи стало известно о вылете стратегических бомбардировщиков России Ту-95МС, которые впоследствии выпустили по Украине пока неизвестное количество крылатых ракет. В это время уже продолжалась воздушная тревога почти во всех областях из-за угрозы применения "Шахедов". Впоследствии тревога охватила всю Украину.

Российские дроны-камикадзе, среди прочего, атаковали Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, куда враг постоянно пытается попасть хоть чем-то. После этого туда же направили и крылатые ракеты – они летели двумя группами, но их не было очень много. До 04:30, по информации мониторов, Староконстантинов отбился.

После последних атак врага в Украине проблемы с электричеством

Важно помнить, что в результате массированных атак врага в Украине сложилась сложная ситуация в энергетике.

Поэтому действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. Иногда приходится применять и аварийные.

Поэтому, важно снизить нагрузку на сеть в часы пик – с 17 до 23. В это время старайтесь использовать минимум электроприборов и вообще используйте энергосберегающие приборы. Стоит также планировать использование бытовой техники.

Напомним, что во время ракетной атаки важно придерживаться определенных правил для своей безопасности и безопасности близких. А именно:

Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Это может быть специальное убежище, подвал или любое другое защищенное помещение. Дома используйте помещения без окон, например, ванную комнату или коридор. Избегайте окон и стеклянных поверхностей.

Регулярно проверяйте сообщения от официальных источников. Они будут предоставлять актуальную информацию об опасности и действия, которые следует сделать. И имейте при себе средства первой необходимости – аптечку, запас воды, еду, фонарик, радиоприемник на батарейках и тому подобное.

Самое важное – оставайтесь спокойными и сосредоточенными.