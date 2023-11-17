На Хмельнитчине ночью раздавались взрывы: дроны летели в направлении Староконстантинова
Россия ночью на 17 ноября запустила одну группу беспилотников по Хмельницкой области. Воздушные силы ВСУ предполагали, что "Шахеды" лететь, вероятно, на Староконстантинов.
Соответствующую информацию Воздушные силы Украины сообщили ориентировочно в 2:59 17 ноября. Военные также написали, что вторая группа дронов в Днепропетровской области двигалась на запад, то есть на Кривой Рог или Кропивницкий, третья – между Днепром и Павлоградом курсом на север, пишет 24 Канал.
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Что происходило в Хмельницкой области
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал ориентировочно в 3 часа ночи 17 ноября, что вражеские дроны уже близки к границе Хмельницкой области. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Хмельницкий. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!
– заявил Тюрин буквально в 3:06.
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники могли лететь на север или в северо-западном направлении региона. Военные предполагали, что говорилось о Староконстантинове.
По состоянию на утро 17 ноября местные власти не сообщали, какая ситуация в городе. Однако первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин поблагодарил сил ПВО за отличную работу по обороне неба над Хмельнитчиной.
По состоянию на данный момент (говорится о 3:46 17 ноября – 24 Канал) сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет,
– заявил чиновник.
Он добавил, что дополнительную информацию сообщит позже.
Россия накануне атаковала Хмельнитчину
- Утром 16 ноября Россия атаковала Хмельницкую область "Шахедами". Враги выпустили по нашему государству 18 дронов-камикадзе типа "Шахед". Из них 16 – сбила наша ПВО.
- Впоследствии в Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.
- Кроме того, обломки вражеского оружия упали на территории продовольственных складов. Там россияне повредили крышу, окна мастерской и трехэтажное здание, 7 емкостей для хранения растительного масла.
- Кстати, 16 ноября Воздушные силы ВСУ также писали об особой опасности "Шахедов" для жителей Староконстантинова.