В Хмельницкой области прогремели взрывы во время атаки "Шахедов"

Россия ночью 6 марта атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во время воздушной тревоги звуки взрывов слышали в Хмельницкой области.

Информация о взрывах в Хмельницкой области появилась в 2:31. Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.

Смотрите также Враг маневрирует, – Гуменюк сказала, откуда россияне запускают "Шахеды"

Детали о ночной атаке "Шахедов"

В 2:22 Воздушные силы информировали, что "Шахеды" движутся из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей курсом на Староконстантинов.

Стоит отметить, что в ночь с 5 на 6 марта россияне пытались атаковать различные регионы Украины с Севера, Востока и Юга.

Взрывы раздавались в Одессе и Сумах

Так, несколько мощных взрывов было слышно в Одессе. Согласно сообщениям Воздушных сил, оккупанты атаковали Одессу с Черного моря. На данный местные власти не информировали о последствиях атаки ударных БПЛА.

Заметим, что Россия снова прибегла к террору в Одессе после того, как "Шахед" оккупантов попал в многоэтажку и унес жизни 12 человек.

В Силах обороны Юга отмечали, что ночью продолжалась боевая работа ПВО. Также о работе ПВО информировали в Киевской области и других регионах Украины.

В результате атаки "Шахедов" 6 марта зафиксировано сразу три попадания в Сумах. Сумская ОВА сообщила о трех прилетах в разных частях города. По состоянию на 2:29 на месте ударов работали все аварийно-спасательные службы.

В Сумской ОВА отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Добавим, что в Воздушных силах информировали о движении "Шахедов" в направлении Сум из Курской области России.