Інформація про вибухи у Хмельницькій області з'явилася о 2:31. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух ударних безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

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Деталі про нічну атаку "Шахедів"

О 2:22 Повітряні сили інформували, що "Шахеди" рухаються з Тернопільської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької областей курсом на Старокостянтинів.

Варто зазначити, що у ніч з 5 на 6 березня росіяни намагалися атакувати різні регіони України з Півночі, Сходу та Півдня.

Вибухи лунали в Одесі та Сумах

Так, кілька потужних вибухів було чутно в Одесі. Відповідно до повідомлень Повітряних сил, окупанти атакували Одесу з Чорного моря. Наразі місцева влада не інформувала про наслідки атаки ударних БпЛА.

Зауважимо, що Росія знову вдалася до терору в Одесі після того, як "Шахед" окупантів влучив у багатоповерхівку та забрав життя 12 людей.

У Силах оборони Півдня зазначали, що вночі тривала бойова робота ППО. Також про роботу ППО інформували в Київській області та інших регіонах України.

Унаслідок атаки "Шахедів" 6 березня зафіксовано відразу три влучання у Сумах. Сумська ОВА повідомила про три прильоти в різних частинах міста. Станом на 2:29 на місці ударів працювали всі аварійно-рятувальні служби.

У Сумській ОВА зазначили, що постраждалим надається необхідна медична допомога. Додамо, що в Повітряних силах інформували про рух "Шахедів" у напряму Сум з Курської області Росії.